В Петербурге на конференции Минстрой подвел итоги нацпроекта по строительству и благоустройству

В Петербурге 26 сентября состоялась Всероссийская конференция "Российский строительный комплекс", которая с 2019 года проходит в рамках Форума "Устойчивое развитие".

На Всероссийской конференции строительного комплекса представлены результаты национального проекта "Жилье и городская среда", который завершился в прошлом году. За шесть лет реализации проекта в стране построено 645 миллионов квадратных метров жилья. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Более 26 миллионов российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. Из аварийного жилья переселили 865 тысяч человек. По всей стране благоустроили 34 тысячи общественных территорий и 42 тысячи дворов.

Сегодня в центре внимания Минстроя и отраслевых организаций – реализация нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Ведем работу по оптимизации процедур. В Правительство внесли инициативу по оптимизации сроков по внесению изменений в генплан. Сегодня процедурные сроки, которые не закреплены в Градостроительном кодексе, подготавливаются на местном уровне самостоятельно и есть субъекты, которые показывают положительный пример, а есть те, кто затягивают процедуру. Особое внимание уделяется блоку ЖКХ. В этой сфере риски связаны с износом коммунальной инфраструктуры, возникают вопросы по изменению системы ЖКХ в целом. Необходимо искать сбалансированные решения. Юрий Муценек, статс-секретарь – заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ

В конференции также приняли участие представители Государственной думы, профильных ассоциаций и региональных органов власти.

Фото: Telegram / Минстрой России