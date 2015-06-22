На станции Бусловская торжественно встретили миллионный транзитный контейнер на сети РЖД

В понедельник, 13 декабря, через станцию Бусловская в Ленинградской области прошел миллионный транзитный контейнер на сети РЖД. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, его встретили торжественно.
Юбилейный миллионный контейнер прибыл в составе грузового поезда, следующего из Китая в Финляндию. В ОЖД напомнили, что в этом году транзитный грузопоток на сети железных дорог России растет. Через станции Октябрьской железной дороги с января проследовала в 2,5 раза больше грузов, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: СПб-Главный / Телеграм
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