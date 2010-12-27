В Петербурге тестируют микроволновую пушку против сосулек

СМИ узнали об испытаниях микроволнового антисосулечного аппарата в Санкт-Петербурге.

Мечта Валентины Матвиенко о борьбе с сосульками при помощи лазера скоро может воплотиться в реальность. В Петербурге проходят испытания СВЧ-пушки, которая уничтожает наледь на крышах по принципу "микроволновой печи". Об этом сообщает "Мойка78". Первый этап испытания гаджета, разработанного петербуржцем Анатолием Рыбкиным, проводили на здании завода "Измеритель". Теперь же установка закреплена на крыше Комитета по строительству.

"Отечественная разработка по борьбе с наледью, установленная в 2016 году на водосточную трубу, расположенную на крыше здания Комитета по адресу наб. реки Мойки д.76, проходит тестирование, и первые этапы его пройдены успешно", Мойка78

Фото: Piter.TV