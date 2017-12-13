Петербургский пенсионер находится в реанимации из-за упавшей сосульки

В Петроградском районе сосулька "нокаутировала" петербуржца в реанимацию.

Вечером 13 февраля в Петербурге из-за упавшей сосульки пострадал пенсионер. Сообщается, что глыба льда настигла мужчину в Петроградском районе.

Пострадавшего госпитализировали. Он находится в реанимационном отделении. Состояние 71-летнего пациента врачи оценивают как тяжелое.

Петербуржца забрали от жилого дома по улице Чапаева. В результате полученных травм медики скорой помощи доставили пожилого человека в Александровскую больницу.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Они изучают записи с камеры видеонаблюдения, на которые попал инцидент.

Напомним, что вчера от неубранного снега с крыши здания оказалась травмирована петербурженка с двухлетней девочкой.

