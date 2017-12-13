В Невском районе двухлетняя девочка травмирована упавшей с крыши сосулькой

На улице Подвойского неубранная глыба льда "спикировала" на двухлетнего ребенка.

В Невском районе Петербурга от падения ледяной глыбы с крыши травмировалась двухлетняя девочка. Сообщается, что несчастный случай произошел на улице Подвойского около здания под номером 26.

Медики установили, что ребенок не находится в критическом состоянии. У малышки повреждено колено. После инцидента маленькую пациентку доставили в больницу. По результату осмотра врачей пострадавшая отпущена домой.

Напомним, что недавно в Петербурге жертвой упавшей сосульки стала пенсионерка. В результате гибели пожилой женщины уволили крупного чиновника, ответственного за уборку района.

