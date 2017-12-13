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В Невском районе двухлетняя девочка травмирована упавшей с крыши сосулькой
Сегодня, 13:54
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lesjasap
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В Невском районе двухлетняя девочка травмирована упавшей с крыши сосулькой

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На улице Подвойского неубранная глыба льда "спикировала" на двухлетнего ребенка.

В Невском районе Петербурга от падения ледяной глыбы с крыши травмировалась двухлетняя девочка. Сообщается, что несчастный случай произошел на улице Подвойского около здания под номером 26. 

Медики установили, что ребенок не находится в критическом состоянии. У малышки повреждено колено. После инцидента маленькую пациентку доставили в больницу. По результату осмотра врачей пострадавшая отпущена домой. 

Напомним, что недавно в Петербурге жертвой упавшей сосульки стала пенсионерка. В результате гибели пожилой женщины уволили крупного чиновника, ответственного за уборку района.
 

Теги: невский район , падение , травма , травмирован ребенок , улица подвойского , упала сосулька
Категории: Новости СПб

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