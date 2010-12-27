Петербуржцы защищаются от сосуль при помощи шлемов

Пользователи социальных сетей оценили изобретательность петербурженки.

Жители Петербурга начали прибегать к новым методам защиты от падающей с крыш надели. После череды трагических инцидентов, повлекших за собой серьезные травмы и летальные исходы, петербуржцы переоделись из шапок в шлемы.

Фотографии девушки, которая идет по Дворцовой набережной в мотоциклетном шлеме появились в социальных сетях. Пользователи отметили гениальность данного головного убора и сочли его актуальным для этой зимы.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Ленобласти при падении наледи с крыши пострадали две девушки.

Фото: Pikabu