Петербуржцы защищаются от сосуль при помощи шлемов

Жители Петербурга начали прибегать к новым методам защиты от падающей с крыш надели. После череды трагических инцидентов, повлекших за собой серьезные травмы и летальные исходы, петербуржцы переоделись из шапок в шлемы.
Фотографии девушки, которая идет по Дворцовой набережной в мотоциклетном шлеме появились в социальных сетях. Пользователи отметили гениальность данного головного убора и сочли его актуальным для этой зимы.
Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Ленобласти при падении наледи с крыши пострадали две девушки.
Фото: Pikabu
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