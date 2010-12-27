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В Ленобласти при падении наледи с крыши пострадали две девушки
Сегодня, 12:29
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KaterinaKono13

В Ленобласти при падении наледи с крыши пострадали две девушки

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В настоящее время пострадавшие разыскивают свидетелей произошедшего. 

В Ленинградской области на головы двух подруг свалилась наледь с кровли здания на улице Правды, 22. Об этом информируют в сетевом издании "Moika78. 

Несчастный случай произошел в субботу, девятого февраля, примерно в 12:00. В настоящее время пострадавшие разыскивают свидетелей произошедшего. 

Камер видеонаблюдения нигде не нашлось. Быть может, чья-то машина стояла недалеко, и на видеорегистратор попал момент удара.

пишут в "группе ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн" представители пострадавших

Отмечается, что наледь свалилась со стороны сетевого магазина магазина "Пятерочка".

Источник: сетевое издание "Moika78"

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Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Лента новостей, Происшествия,

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