В Ленобласти при падении наледи с крыши пострадали две девушки

В настоящее время пострадавшие разыскивают свидетелей произошедшего.

В Ленинградской области на головы двух подруг свалилась наледь с кровли здания на улице Правды, 22. Об этом информируют в сетевом издании "Moika78.

Несчастный случай произошел в субботу, девятого февраля, примерно в 12:00. В настоящее время пострадавшие разыскивают свидетелей произошедшего.

Камер видеонаблюдения нигде не нашлось. Быть может, чья-то машина стояла недалеко, и на видеорегистратор попал момент удара. пишут в "группе ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн" представители пострадавших

Отмечается, что наледь свалилась со стороны сетевого магазина магазина "Пятерочка".

Источник: сетевое издание "Moika78"

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