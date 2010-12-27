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Неизвестный ударил ножом в грудь мужчину в Гатчине
Сегодня, 11:58
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KaterinaKono13

Неизвестный ударил ножом в грудь мужчину в Гатчине

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Мужчина находится в центральной больнице Гатчины. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

В минувший четверг, 14 февраля, в городскую больницу города Гатчины был доставлен мужчина с многочисленными колото-резаными ранениями. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Инцидент произошел около одиннадцати часов ночи. Один из жителей Гатчины был тяжело ранен ножом в грудь. Личность нападавшего ему не известна. 

Инцидент произошел на Заводской улице. Молодой человек 1992 года рождения получил проникающее колото-резаное ранение грудной клетки. Его госпитализировали в Центральную районную клиническую больницу города Гатчины, откуда и поступила телефонограмма в УМВД.

В настоящее время по данному факту ведется расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

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Теги: новости гатчины, новости ленобласти, удар ножом в грудь
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости России,

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