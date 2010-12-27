Неизвестный ударил ножом в грудь мужчину в Гатчине

Мужчина находится в центральной больнице Гатчины. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

В минувший четверг, 14 февраля, в городскую больницу города Гатчины был доставлен мужчина с многочисленными колото-резаными ранениями. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Инцидент произошел около одиннадцати часов ночи. Один из жителей Гатчины был тяжело ранен ножом в грудь. Личность нападавшего ему не известна.

Инцидент произошел на Заводской улице. Молодой человек 1992 года рождения получил проникающее колото-резаное ранение грудной клетки. Его госпитализировали в Центральную районную клиническую больницу города Гатчины, откуда и поступила телефонограмма в УМВД.

В настоящее время по данному факту ведется расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"