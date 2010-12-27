В Выборгском районе женщина ударила ножом бывшего гражданского супруга

Прибывшие на место полицейские установили, что раненый мужчина уже давно состоит в федеральном розыске.

В одном из поселков Выборгского района селянин получил удары ножом в брюшную полость от бывшей супруги. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Инцидент случился в минувший четверг, 14 февраля, в селении Цветолубово. Известно, что женщина ударила ножом бывшего мужа после конфликта, произошедшего между ними. Прибывшие на место полицейские установили, что раненый мужчина уже давно состоит в федеральном розыске.

Пострадавший пояснил, что работает на ферме, а ранение ему нанесла жена, с которой у него произошел конфликт. Женщина ударила его ножом в брюшную полость. Данные своей жены мужчина назвать отказался. Его поместили в операционную. Полиция же обнаружила, что пострадавший находится в федеральном розыске по ст. 339 ч.1 УК РФ (хулиганство).

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

Фото: karelia.sledcom.ru