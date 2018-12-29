Видео: администрация Выборгского района указала ТСЖ и УК на необходимость убирать снег и сосульки

Выборгская районная администрация опубликовала план уборки дорог, а также направила ТСЖ и управляющим организациям предписания очистить от снега и сосулек кровли домов.

Районная администрация направила выборгским ТСЖ и управляющим организациям предписания очистить от снега и сосулек кровли домов. Предписания были направлены по результатам проверки состояния кровель, которая в свою очередь была проведена после жалоб граждан в Единую дежурно-диспетчерскую службу. По каждой дворовой территории установлен срок исполнения работ. Специалисты отдела по ЖКХ районной администрации отметили обоснованность обращений граждан по поводу ненадлежащего содержания кровель и дворовых территорий.

В свою очередь, к гражданам представители администрации обращаются с просьбой посодействовать в уборке снега и не оставлять свои транспортные средства в местах плановой уборки. С графиком можно ознакомиться на сайте администрации.

Видео: Piter.TV