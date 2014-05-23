Социальная инфраструктура "Измайловской перспективы" расширяется: новые сады, школы и планы на поликлинику

Развитие микрорайона продолжится.

В 2024 году во время "Прямой линии" жительница микрорайона "Измайловская перспектива" обратилась к губернатору Александру Беглову с вопросом о сроках строительства поликлиники, спорткомплекса и учреждений дополнительного образования. Тогда глава города сообщил, что для нового квартала формируется план развития социальной инфраструктуры, включающий поликлинику, спортивный объект, школу и детские сады.

Как отметил портал "Строительный Петербург", по состоянию на декабрь 2025 года в микрорайоне уже открыты девять детских садов. Среди них — сад №104, ставший лауреатом городского конкурса за проект, направленный на развитие интеллектуальных способностей детей. Родители отмечают, что в детсадах созданы современные условия: отдельные здания, тематические игровые зоны, бассейн, соляная комната, кабинет робототехники и небольшой спортивный зал.

Семьи с детьми также отмечают широкий выбор школьных учреждений. В районе работают две новые школы с бассейнами и современными классами, полностью соответствующими городским стандартам. Многие жители уже планируют поступление своих детей в 1 класс в 2026 году.

Развитие микрорайона продолжится. В 2028–2029 годах планируется ввод двух детских садов и школы на 825 мест. Сейчас в квартале работает кабинет врача общей практики, а строительство четырехэтажной поликлиники намечено на 2028 год. Для будущего спорткомплекса уже определена площадка между Митрофаньевским шоссе и улицей Альбуминной.

Губернатор также сообщил, что до конца 2025 года в Петербурге откроют 30 школьных зданий, 26 детсадов, шесть поликлиник и три корпуса городских больниц. Кроме того, продолжится обновление школ, построенных в советское время.

