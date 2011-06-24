В Петербурге многодетной семье с 15 детьми вручили микроавтобус

Семья Брянских воспитывает 15 детей – 11 сыновей и 4 дочерей.

В Смольном губернатор Санкт-Петербурга передал ключи от нового микроавтобуса семье Брянских. В декабре 2024 года указом Президента России Андрей и Оксана Брянские были удостоены ордена "Родительская слава". Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Автомобиль "Соболь NN" российского производства предоставлен при поддержке социально ответственного бизнеса. Компания-партнер города оказывает помощь участникам специальной военной операции и их семьям, а также поддерживает общественные инициативы, в том числе и активную гражданскую позицию семьи Брянских.

Глава города отметил вклад семьи в волонтерское движение: две старшие дочери, Инесса и Виолетта, участвовали в гуманитарных миссиях на Донбассе, а сын Ярослав помогает детям с особыми потребностями и тренирует юных баскетболистов.

Знакомство губернатора с семьей состоялось в августе 2024 года во время визита в дачное некоммерческое товарищество "Возрождение" в Ленинградской области. Тогда Брянские предложили создать на территории поселка культурно-досуговый центр. Идея получила поддержку, и проектирование объекта запланировано на 2026 год.

Во время церемонии в Смольном Андрей Брянский поблагодарил власти Петербурга за реализацию программ поддержки многодетных семей.

Семья Брянских воспитывает 15 детей – 11 сыновей и 4 дочерей. Родители, коренные ленинградцы, познакомились в церкви и в 2018 году были удостоены почетного звания Санкт-Петербурга "За заслуги в воспитании детей" I степени.

Фото: Смольный