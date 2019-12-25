В Петербург пришло позднее бабье лето

Температурный фон сегодня подрастет и окажется в рамках климатической нормы.

В понедельник, 27 сентября, на метеорологические условия в Петербурге будет оказывать влияние гребень антициклона, надвигающегося с севера. При облачной с прояснениями погоде в городе обойдется без дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня подрастет и окажется в рамках климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут +12…+14 градусов, в Ленобласти +10…+15. Ветер подует с севера со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 774 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Ранее мы писали, что самолет из Петербурга в Кемерово задержали из-за непогоды.

Фото: Instagram / shariginalyudmila