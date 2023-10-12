После рейда на овощебазе в Калининском районе в военкомат увезли 25 мигрантов

Проверили более 150 человек, в том числе – иностранцев.

В Петербурге ОМОН "Бастион" Росгвардии обеспечил проведение миграционного рейда на территории продуктовой базы в Калининском районе. Цель мероприятия – установление лиц, вступивших в гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.

Проверили более 150 человек, в том числе – иностранцев, из них 25 доставлены в военкомат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет. Кроме того, мужчинам разъяснили порядок поступления на военную службу по контракту.

Ранее подобный рейд провели на объектах железнодорожного транспорта. Полиция выявила восемь фактов нарушения миграционного законодательства.

Видео: пресс-служба Росгвардии по Северо-Западу