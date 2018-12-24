Иностранец накинулся на водителя за замечание на дороге в Новом Девяткино

Мужчина хотел объехать пробку по обочине, но это понравилось не всем.

Водитель "Дэу Матиз" несколько раз ударил другого мужчину за замечание на дороге. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Причинение легкого вреда здоровью". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем 14 августа на Главной улице в деревне Новое Девяткино. На дороге образовалась пробка. Водитель "Дэу Матиз" решил объехать ее по обочине. Это не понравилось водителю "Ситроена", который сделал ему замечание. После этого его оппонент вышел из "Матиза" и вместе с пассажиром несколько раз ударили его. Потерпевший обратился в полицию Всеволожского района.

Водителем малолитражки оказался 35-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Сейчас он проживает в Мурино. Как оказалось, он уже является фигурантом уголовного дела, но за кражу.

Сейчас полиция разыскивает второго участника дорожного конфликта.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО