Миграционный рейд на стройке элитного ЖК в Петербурге закончился задержанием 11 иностранцев

Документы проверили у 60 человек, к обследованию подключили служебных собак.

Полицейские провели миграционный рейд на стройке элитного жилого комплекса на улице Александра Блока. Основная его цель – контроль за соблюдением законодательства на объекте, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Документы проверили у 60 человек, к обследованию подключили служебных собак. Трое приезжих спрятались в грузовом контейнере, который используется для хранения строительного инвентаря, однако укрыться не получилось. Еще один иностранец вместо предъявления документов начал снимать правоохранителей на видео. За игнорирование законных требований он оказался в автозаке и был доставлен в дежурную часть вместе с остальными 10 нелегалами.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности, решается вопрос о выдворении из страны.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская полиция вычислила восемь нелегалов в ходе миграционного рейда у крупного ретейлера.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти