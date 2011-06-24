В ходе миграционной проверки заведений розничной торговли на севере Петербурга проверили 64 иностранца

Кроме того, специалисты отдела лицензирования и контроля частных охранных структур провели мониторинг охраны организаций.

В среду, 11 февраля, ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти организовало комплексную оперативно-профилактическую акцию, направленную на обследование торговых точек, реализующих продукты питания в Приморском районе города. Цель мероприятия заключалась в предупреждении и пресечении противоправных действий и нарушений административного характера, относящихся к вопросам миграции. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В ходе акции сотрудники полиции вместе с военнослужащими Росгвардии обследовали порядка 25 магазинов и прилегающие зоны. Было проверено более 300 человек, включая 64 иностранца, среди которых выявлены нарушители миграционных норм российского законодательства. Они были переданы в территориальные отделения полиции для дальнейшего разбирательства и принятия мер юридической ответственности.

Кроме того, специалисты отдела лицензирования и контроля частных охранных структур провели мониторинг охраны организаций. За зафиксированные несоответствия составлен ряд протоколов в отношении трёх сотрудников охраны. Руководством Главного управления МВД подчеркнуто особое внимание к соблюдению миграционного законодательства, подчёркивая регулярный характер проводимых мероприятий.

