Стали известны даты проведения Петербургского международного юридического форума

Площадкой станет КВЦ "Экспофорум".

X Петербургский международный юридический форум пройдет с 29 июня по 1 июля в офлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга. Организатором форума является Фонд Росконгресс.

По словам министра юстиции Константина Чуйченко, общей темой мероприятия станет трансформация права в условиях глобальных изменений.

В настоящее время юридическая повестка выходит на первый план. Вопрос правовых оснований общежития в мире становится главной темой дискуссий. Сегодня мы ставим серьезные задачи по привлечению к нашей юридической повестке и дискуссиям участников из зарубежных государств. Антон Кобяков, советник президента РФ.

Для проведения форума нужно решить целый ряд вопросов — транспортное и жилищное обеспечение, культурная программа, эпидемиологическая безопасность. Часть вопросов будет решена, так как ПМЮФ пройдет после экономического форума.

Впервые за два года ПМЮФ пройдет в офлайн-формате. Приходилось переносить его в онлайн из-за эпидемиологической обстановки.

Фото: сайт правительства РФ