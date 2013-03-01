Открытие VI Международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями состоялось в Петербурге

Конференция продлится два дня, в течение которых учёные из разных уголков мира, представляющие три континента, будут презентовать новейшие исследования и обмениваться мнениями в Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина.

Губернатор Петербурга Александр Белов вместе с главой Роспотребнадзора и главным санитарным врачом РЫ Анной Поповой объявили открытие шестой Международной научно-практической конференции, посвящённой борьбе с инфекционными заболеваниями. Информация предоставлена пресс-службой Смольного.

Конференция продлится два дня, в течение которых учёные из разных уголков мира, представляющие три континента, будут презентовать новейшие исследования и обмениваться мнениями в Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина. Важным событием станет проведение российско-китайского симпозиума, где обсудят перспективы взаимодействия двух стран в обеспечении эпидемического благополучия народов.

Анна Попова обратила особое внимание на то, что всего три месяца назад в Кронштадте состоялись четвёртые совместные международные учения подразделений оперативного реагирования на случаи санитарно-эпидемиологических угроз, отметив высокую степень вовлечённости многих участников сегодняшней встречи.

Также участники смогут ознакомиться с современными российскими научными достижениями: лабораторными тестовыми системами, мобильными устройствами диагностики и специализированными компьютерными технологиями. Эти разработки активно используются и предлагаются международным партнёрам нашей страны в рамках программы глобального сотрудничества.

