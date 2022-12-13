Работы оценивали лучшие фотохудожники в области семейной фотографии международного уровня.

В Белом зале Капеллы открылась международная фотовыставка "Мой гений, мой ангел, мой друг". Из более 200 заявок эксперты отобрали в экспозицию 100 фотографий на тему материнства. Работы оценивали лучшие фотохудожники в области семейной фотографии международного уровня.

Было сложно отбирать, потому что это всё-таки субъективное мнение. То, что нравится мне – может не понравиться другим членам жюри. Я всегда иду по какому-то внутреннему отклику. Мне иногда даже не важно, что в композиции, например, нарушено равновесие, для меня важнее атмосфера, эмоция. Если фотография цепляет – значит, она точно может быть на этой

выставке. Наська Одинцова, эксперт

Фотопроект "Мой гений, мой ангел, мой друг" посвящён материнству во всех его проявлениях: от беременности до старения мамы, когда она уже превращается в бабушку. В прошлом году мы получили около 150 заявок, из которых выбрали 60 участников. В этом году мы отбирали уже из 220 авторов, и лучшие 100 работ вошли в эту экспозицию. Амина Солтанова, руководитель проекта "Soltanova_project"

Дело в том, что тема материнства для меня очень значимая и глубокая, связанная с моим долгим желанием иметь деток. Когда они у меня появились – начался мой путь в фотографии. Поэтому для меня эта тема всегда будет очень актуальна. Самое важно для меня в этой теме – показать максимально искренние честные чувства. Ольга Флер, эксперт

На вернисаже были награждены победители проекта в различных номинациях.

Спасибо большое организаторам за эту возможность показать свои работы и, конечно, за то, что жюри выбрали меня. Спасибо большое! Елена Брагина, победитель в номинации "Мать и дитя"

Посетить фотовыставку в Белом зале Капеллы можно бесплатно со вторника по воскресенье с 14:00 до 20:00. Выставка продлится до 15 апреля.

Видео: Piter.tv