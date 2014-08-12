На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют движение на 5 дней

Будет перекрыта одна полоса.

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 (КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (Рябовское шоссе) и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе будет перекрыта одна полоса движения. В период с 26 по 30 марта будет перекрыта четвёртая полоса для уборки смёта. По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 41 по 45 километр.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждаюие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Схема: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"