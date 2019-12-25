К кому идти, если врач не дал метотвода на вакцинацию от COVID-19

Кандидат медицинских наук, основатель Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев рассказал, что делать, если вы считаете, что вам противопоказана вакцинация от коронавируса, а врач не дает метотвод. Информацией поделились "Невские Новости".
Всем, кто перенес острое инфекционное, острое респираторное заболевание, методвод от всех прививок дается в любом случае на 2-3 недели. Прежде всего противопоказанием к вакцинации являются аллергические реакции, при некоторых хронических заболеваниях прививку стоит делать с осторожностью только после разрешения врача. Если вы несогласны с врачом, то можно обратиться к заведующему отделения или главному врачу. Кроме того, можно позвонить в страховую компанию, которая указана в полисе ОМС, и попросить проверить качество оказания консультативной помощи врачом.
В справке метотвода диагноз не указывается, так как это является врачебной тайной.
Фото: Piter.TV
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