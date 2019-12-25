К кому идти, если врач не дал метотвода на вакцинацию от COVID-19

Работодатель не может не принять метотвод, так как это утвержденная Минздравом медицинская справка.

Кандидат медицинских наук, основатель Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев рассказал, что делать, если вы считаете, что вам противопоказана вакцинация от коронавируса, а врач не дает метотвод. Информацией поделились "Невские Новости".

Всем, кто перенес острое инфекционное, острое респираторное заболевание, методвод от всех прививок дается в любом случае на 2-3 недели. Прежде всего противопоказанием к вакцинации являются аллергические реакции, при некоторых хронических заболеваниях прививку стоит делать с осторожностью только после разрешения врача. Если вы несогласны с врачом, то можно обратиться к заведующему отделения или главному врачу. Кроме того, можно позвонить в страховую компанию, которая указана в полисе ОМС, и попросить проверить качество оказания консультативной помощи врачом.

В справке метотвода диагноз не указывается, так как это является врачебной тайной.

Фото: Piter.TV