"Метеор" сел на мель в акватории Ладожского озера

По предварительной информации, причиной посадки стал отказ рулевого управления.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту посадки на мель прогулочного судна в акватории Ладожского озера. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В минувшие выходные полицейским поступило сообщение о том, что на 1310 км в районе Кошкинского фарватера Ладожского озера село на мель пассажирское судно "Метеор". Было установлено, что судно шло из Приозерска в Кировск на консервацию. По предварительной информации, причиной посадки стал отказ рулевого управления.

В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов нет, судоходству не мешает.

Фото: ОЖД (носит иллюстративный характер)