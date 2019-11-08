Наталия Маркова: "Никуда не берут, если у тебя нет опыта работы"

Радиоведущий – это не просто голос из динамика, который читает заранее написанный текст с листка. Это человек, который способен создать настроение. Можно ли обучиться этому навыку? Необходим ли для этого актёрский талант и "особенный" голос? На эти вопросы ответила главный редактор пяти радиостанций Наталия Маркова в эфире передачи "Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга".

Гость: У меня к вам два вопроса. Вы сказали, что скептически относитесь к школе радио. Тогда где и как учиться мастерству радиоведущего? И второй вопрос: как все-таки попасть на радио?

Иванова: Очень конкретных два хороших вопроса. Начнем по порядку. Итак, где же сегодня учат на радиоведущих?

Маркова: На радиоведущих где только не учат. Факультеты журналистики существуют сейчас очень во многих институтах. Но здесь понимаете, какая история... Здесь история в том, что, в принципе, никто не может никого ничему научить, если человек сам этого не хочет. Человек должен, по большому счету, хотеть сам. Понятно, что на радиостанциях не так много вакансий. И получается, что люди, которые очень хорошо чувствуют себя в эфире – если они не хотят уезжать в Москву, работать на телевидении – они, ну, там будут работать и пять лет, а может быть, 10. А поскольку, оказывается, голос не стареет...

Иванова: Да?

Маркова: То можно работать до 120 лет. И вас будут воспринимать очень-очень хорошо. Поэтому я сторонник того, что нужно заниматься каким-то самообразованием. Помимо того, что, может быть, ты… Да, ну…

Иванова: А ты сама по образованию кто?

Маркова: Я учитель. Факультет журналистики – это очень здорово. Если вы учитесь на факультете журналистики, это очень хорошо. Если вы учитесь на экономиста, это очень хорошо. Если вы учитесь, я не знаю, на ветеринара, это тоже очень хорошо. Но если вы хотите работать на радио, то вам придется предпринять какие-то усилия, чтобы работать на радио. Есть такой, знаете, немножко заколдованный круг… А у нас есть время? А то я сейчас растекусь мыслью по древу.

Иванова: Есть, есть.

Маркова: Немножко заколдованный круг. По большому счету, никуда не берут, если у тебя нет опыта работы. А где же ты можешь приобрести опыт работы, если тебя никуда не берут?

Иванова: И это проблема, с которой сталкивается каждый молодой журналист. И не только журналист, а любой специалист вообще.

Маркова: Конечно. На радио мы примерно говорим, что нам бы хотелось иметь человека, у которого от года, наверное, опыт работы. Я примерно понимаю так. Если он вообще ничего не умел, его кто-то взял, за год ему как-то мозг уже вправили на место? Может, он редактировать немножко научился. Русский язык подтянул. Выучил названия улиц в Петербурге. Ну, какие-то такие вещи. А если действительно ничего нет... Тогда вам придется взять быка за рога и – я не шучу совершенно – и попробовать научиться, приобрести опыт самостоятельно, дома. Я даже расскажу вам, как это сделать. Вот смотрите.

Иванова: Мастер-класс от Наталии Марковой. Для тех, кто хочет работать в ФМ-диапазоне.

Маркова: Ну, все очень просто. В течение года каждый диджей делает примерно три тысячи выходов. То есть три тысячи раз он выходит в эфир для того, чтобы рассказать о том, что сегодня в Петербурге хорошо…

Иванова: Солнечно, пасмурно, дождь. Я слушаю и думаю: господи, все про одно и то же, а сколько слов.

Маркова: Он выходит для того, чтобы рассказать погоду. Он выходит для того, чтобы сообщить какую-то короткую новость. Сделать анонс. Ваша задача – взять, сесть и начать делать эти выходы…

Иванова: Сочинять или говорить?

Маркова: Сочинять и говорить, а еще лучше записывать. И вот в тот момент, когда вы сделаете три тысячи выходов, приходите ко мне: я уверена, что мы найдем общий язык. Если вы не хотите быть ведущим эфира, а хотите быть новостником, то вы должны сделать примерно полторы тысячи новостей. Сделать, рассказать – и приходите ко мне. Согласитесь, звучит вообще немножко так вот... Но что поделать? Нам же сказали, что на все про все нужно потратить 10 тысяч часов, чтобы хорошо что-то уметь. Придется постараться.

Иванова: Ну и, по сути, ты ответила уже на этот вопрос... Но если, например, это не ваш холдинг, а какая-то другая радиостанция, как туда попасть работать?

Маркова: Я думаю, точно так же.

Иванова: Понятно. Спасибо.

Степанова: Вопрос такой. Наташа, а как же эмоции? Да, можно правильно редактировать, правильно произносить какие-то слова. Но журналистика не учит эмоции. Наверное, в качестве диджеев вы, может быть, берете не только журналистов, но кого-то еще? Может быть, актеров?

Маркова: Ну, эмоция, она немножко связана с психотипом человека, наверное. Актеры… С актерами сложнее, потому что, по большому счету, если это ведущий в эфире, он должен что-то говорить, пропуская через себя. А актеров пять лет учат говорить только то, что написано, и только так, как решил режиссер. Им немножко сложнее переучиваться. А вообще самое главное – кого мы берем? Мы берем адекватных людей. Потому что это самое главное. Если человек адекватный, с ним можно много чего построить, а если нет, то…

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Видео: Piter.TV