В Петербурге и Ленобласти на этой неделе проверят водителей каршеринга

Работа полицейских будет направлена на пресечение нарушений и контроль за соблюдением ПДД.

В Петербурге и Ленобласти с 22 по 28 сентября пройдет профилактическое мероприятие "Каршеринг", направленное на снижение количества ДТП и профилактику правонарушений, которые совершают водители арендованных машин. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Госавтоинспекция напоминает, что при управлении любым транспортным средством необходимо быть предельно внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать ПДД. Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти