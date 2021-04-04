  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге и Ленобласти на этой неделе проверят водителей каршеринга
Сегодня, 9:59
148
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге и Ленобласти на этой неделе проверят водителей каршеринга

0 0

Работа полицейских будет направлена на пресечение нарушений и контроль за соблюдением ПДД.

В Петербурге и Ленобласти с 22 по 28 сентября пройдет профилактическое мероприятие "Каршеринг", направленное на снижение количества ДТП и профилактику правонарушений, которые совершают водители арендованных машин. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. 

Работа полицейских будет направлена на пресечение нарушений и контроль за соблюдением ПДД. 

Госавтоинспекция напоминает, что при управлении любым транспортным средством необходимо быть предельно внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать ПДД. 

Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что подросток на скутере убегал от сотрудников ГИБДД и попал в аварию у парка Александрия. 

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: госавтоинспекция, каршеринг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии