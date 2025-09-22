Подросток на скутере убегал от сотрудников ГИБДД и попал в аварию у парка "Александрия"

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером около 17:10 на участке Санкт-Петербургского шоссе рядом с парком "Александрия" произошла авария. По сообщениям свидетелей в соцсетях, 15-летний юноша пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, передвигаясь на мопеде без защитного шлема.

Полицейские предприняли маневр, вследствие которого парень врезался в ограждение и серьезно пострадал.

Пострадавший был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии.

Видео: Telegram / ДТП И ЧП СПб