Подросток на скутере убегал от сотрудников ГИБДД и попал в аварию у парка "Александрия"

Вечером около 17:10 на участке Санкт-Петербургского шоссе рядом с парком "Александрия" произошла авария. По сообщениям свидетелей в соцсетях, 15-летний юноша пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, передвигаясь на мопеде без защитного шлема.
Полицейские предприняли маневр, вследствие которого парень врезался в ограждение и серьезно пострадал.
Пострадавший был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии.
Видео: Telegram / ДТП И ЧП СПб
