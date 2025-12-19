В ходе мероприятия "Нелегальное такси" в Петербурге и Ленобласти выявлено около 2 тыс. правонарушений

Отдельное внимание сотрудники полиции обратили на деятельность мигрантов-таксистов.

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга организовали широкомасштабную акцию "Нелегальное такси", целью которой стало выявление таксистов, действующих вне закона, а также борьба с нарушениями миграционных норм. Проведённые мероприятия продемонстрировали, что нелегальный сектор рынка перевозчиков активно ищет способы обойти правовые ограничения, но надзор полиции становится всё строже. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В процессе рейдов было обнаружено около 2 тыс. административных правонарушений различного характера: от нарушений ПДД до занятий бизнесом без лицензирования и миграционных злоупотреблений. Почти четыре сотни эпизодов связаны непосредственно с оказанием услуг перевозки пассажиров без разрешения компетентных органов. Больше всего нарушений выявилось в районе Приморского и Фрунзенского районов города. Зафиксированы случаи принудительного задержания почти трех сотен автомобилей.

Отдельное внимание сотрудники полиции обратили на деятельность мигрантов-таксистов. Несмотря на действующее ограничение приёма иностранцев на работу в службе такси на основе патентов, отдельные водители пытаются действовать незаконно: используют поддельные бумаги, применяют нестандартные формы оформления трудовых отношений и соглашаются на устные договоренности. Но такие ухищрения оказываются тщетными.

Всего в результате мероприятий установлено 62 случая незаконного привлечения иностранной рабочей силы в сферу такси. Нарушителей привлекли к административной ответственности согласно статье 18.17 КоАП РФ, им грозит штраф и депортация из России. Помимо этого, составлены ещё 82 протокола за нарушение иностранцами законов о пребывании и порядке пересечения границы.

Подразделение МВД Петербурга продолжит регулярный мониторинг ситуации в транспортной отрасли. Любые попытки игнорировать законы и прибегать к незаконным схемам работы обязательно станут предметом пристального контроля полиции. Охрана прав пассажиров и поддержание правопорядка на дорогах остаются ключевыми целями ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская полиция вычислила 8 нелегалов в ходе миграционного рейда у крупного ретейлера.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти