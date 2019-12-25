Робот поможет получить соцподдержку в Адмиралтейском районе

Hобот был внедрен в рамках программы "Эффективный регион". Он помогает сотрудникам отдела делать межведомственные запросы о доходах в различных информационных системах и загружать необходимую информацию в эти системы.

Администрация Адмиралтейского района Петербурга оптимизировала процедуры, связанные с назначением социальных выплат. В местном отделе социальной защиты теперь данные для предоставления ежемесячного пособия на детей и других мер поддержки обрабатывает робот, что ускоряет процесс в четыре раза по сравнению с предыдущими методами, пишет spb.aif.ru.

Как сообщают в городской администрации, робот был внедрен в рамках программы "Эффективный регион". Он помогает сотрудникам отдела делать межведомственные запросы о доходах в различных информационных системах и загружать необходимую информацию в эти системы.

Программный робот позволил сократить время обработки данных для назначения мер социальной поддержки с 30 до 8 дней, что составляет почти четырехкратное снижение. Количество операций, выполняемых на разных этапах подготовки документов, также уменьшилось, а трудозатраты сократились с четырех до одного дня. В ближайшем будущем робота планируют обучить автоматическому расчету среднедушевого дохода семьи.

Таким образом, благодаря методам и технологиям программы "Эффективный регион", жители Адмиралтейского района получают ответы по своим заявлениям гораздо быстрее, чем раньше. Если решение принимается быстрее, то и выплаты поступают автоматически через Городской информационно-расчетный центр.