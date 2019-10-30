Новые меры поддержки малых технологических компаний обсудили в Петербурге

Предложено снизить ставки по налогам на прибыль организаций, а также для компаний, которые используют упрощенную систему налогообложения и работают в области обрабатывающей промышленности, научных исследований и разработок.

В Петербурге прошло совещание Координационной группы Оперштаба по устойчивости экономики и социума. Вел встречу заместитель губернатора города Валерий Москаленко. Обсуждались инициативы по укреплению бизнеса, пишет spb.aif.ru.

На встрече был представлен новый комплекс мероприятий. Он предназначен для продвижения российских технологий и увеличения производства высокотехнологичной продукции. Как отметил Валерий Москаленко, главная цель – увеличить доходы малых технологических компаний в семь раз к 2030 году относительно 2023 года. Предложено снизить ставки по налогам на прибыль организаций, а также для компаний, которые используют упрощенную систему налогообложения и работают в области обрабатывающей промышленности, научных исследований и разработок.

Участники также рассматривали возможность введения сниженных ставок по УСН для предприятий, занимающихся обработкой и научными исследованиями. Это должно способствовать увеличению числа технологических фирм в городе.

Комитет по экономике предложил распространить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль на затраты, связанные с установкой, тестированием, адаптацией и модернизацией российского ПО.

Также обсуждалось расширение механизма ИНВ по налогу на прибыль для расходов на строительство социальных объектов.