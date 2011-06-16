Похититель крышек люков в Петербурге отправлен в колонию на 3 года

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

В Петербурге похититель крышек люков получил почти 3 года колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 4 октября.

В марте прошлого года сотрудники предприятия зафиксировали кражу крышек канализационных колодцев в Сергиево и передали информацию правоохранителям. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). В результате расследования к ответственности привлекли двоих горожан.

В сентябре Красносельский районный суд вынес приговор: одному из злоумышленников назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второму – обязательные работы.

Специалисты "Водоканала" постоянно занимаются мониторингом краж по всем районам Северной столицы и оперативно реагируют на заявки граждан: закрывают открытые колодцы, чтобы они не представляли опасности для прохожих и автомобилистов. Если вы стали свидетелем кражи или увидели открытый колодец, сообщите об этом по телефону: 004, или на Горячую линию "Водоканала": 305-09-09. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Фото: Piter.TV