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Похититель крышек люков в Петербурге отправлен в колонию на 3 года
Сегодня, 14:11
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Похититель крышек люков в Петербурге отправлен в колонию на 3 года

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

В Петербурге похититель крышек люков получил почти 3 года колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 4 октября. 

В марте прошлого года сотрудники предприятия зафиксировали кражу крышек канализационных колодцев в Сергиево и передали информацию правоохранителям. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). В результате расследования к ответственности привлекли двоих горожан. 

В сентябре Красносельский районный суд вынес приговор: одному из злоумышленников назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второму – обязательные работы. 

Специалисты "Водоканала" постоянно занимаются мониторингом краж по всем районам Северной столицы и оперативно реагируют на заявки граждан: закрывают открытые колодцы, чтобы они не представляли опасности для прохожих и автомобилистов. Если вы стали свидетелем кражи или увидели открытый колодец, сообщите об этом по телефону: 004, или на Горячую линию "Водоканала": 305-09-09. 

Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 

Фото: Piter.TV 

Теги: водоканал, кража крышек от люка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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