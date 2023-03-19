На Чугунной улице установят мемориальную доску герою социалистического труда Панфилову

Губернатор Александр Беглов подписал постановление об увековечении памяти легендарного руководителя ЛОМО.

В 2026 году на фасаде дома № 20 по Чугунной улице появится мемориальная доска в честь Михаила Панфиловича Панфилова — выдающегося организатора промышленности, многие годы возглавлявшего Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО). Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Михаил Панфилов (1913–1994) прошел трудовой путь от ученика токаря на Балтийском заводе до генерального директора крупнейшего объединения. В 1962 году он стоял у истоков создания отраслевых производственных объединений — новой для своего времени формы организации производства. Одним из таких объединений стало ЛОМО.

Под руководством Панфилова на предприятии провели реконструкцию и техническое перевооружение, что позволило значительно повысить эффективность производства. С его именем связаны уникальные разработки, составившие гордость отечественного оптико-механического приборостроения: крупнейший в мире телескоп, первый промышленный лазер в стране, первый гибкий эндоскоп и многие другие приборы гражданского и специального назначения.

За свои заслуги Михаил Панфилов был удостоен звания Героя Социалистического Труда, дважды награжден золотой медалью "Серп и Молот", стал лауреатом Государственной и Ленинской премий, был отмечен многочисленными орденами.

Инициатором установки мемориальной доски выступило акционерное общество "ЛОМО". Предприятие взяло на себя финансирование всех работ — от проектирования и изготовления до установки и последующей реставрации. ЛОМО также обеспечит сохранность памятного знака.

Фото: ЦГАКФФД СПб