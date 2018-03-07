В форуме "Есть результат!" в Петербурге поучаствует Дмитрий Медведев

В Петербурге 1 мая состоится форум "Есть результат!", который будет посвящен вопросам здравоохранения и поддержки семей с детьми. В мероприятии примет участие заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет 30 апреля "Бриф24".

Также в числе участников – губернаторы регионов Северо-Запада, молодые семьи, медицинские работники, эксперты в сфере здравоохранения и ветераны СВО. Планируется обсудить строительство и модернизацию больниц и поликлиник, повышение доступности медицинской помощи в малых городах и сельской местности, реализацию программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", профилактику заболеваний, формирование культуры здорового образа жизни и развитие комплексной поддержки семей.

