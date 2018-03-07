  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В форуме "Есть результат!" в Петербурге поучаствует Дмитрий Медведев
Сегодня, 11:25
115
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В частности, планируется обсудить строительство и модернизацию больниц и поликлиник.

В Петербурге 1 мая состоится форум "Есть результат!", который будет посвящен вопросам здравоохранения и поддержки семей с детьми. В мероприятии примет участие заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет 30 апреля "Бриф24"

Также в числе участников – губернаторы регионов Северо-Запада, молодые семьи, медицинские работники, эксперты в сфере здравоохранения и ветераны СВО. Планируется обсудить строительство и модернизацию больниц и поликлиник, повышение доступности медицинской помощи в малых городах и сельской местности, реализацию программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", профилактику заболеваний, формирование культуры здорового образа жизни и развитие комплексной поддержки семей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дмитрий медведев, форум
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии