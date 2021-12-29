КГИОП предложил провести новую экспертизу по зданию Медсанчасти завода им. Калинина

Градозащитники не уверены в независимости экспертизы.

Накануне в Санкт-Петербургском городском суде прошло заседание по делу о здании Медсанчасти завода им. М. И. Калинина. КГИОП хочет снять памятник с государственной охраны. Позиции ведомства противостоят градозащитники.

Как сообщил заместитель председателя городского ВООПИиК Александр Кононов, судебная экспертиза подтвердила, что в историко-культурной экспертизе, выполненной Татьяной Кудрявцевой по заказу собственника здания, есть изъяны. На основании этой экспертизы КГИОП и решил исключить дом из реестра. Вторая сторона считает, что эксперты могут быть ангажированы и не понимают "творческого метода" Кудрявцевой.

Новую экспертизу Комитет просил поручить "НИПИ Спецреставрация", "Строй-эксперт", "Восстановление". Кононов не уверен в их независимости.

Следующее заседание состоится через 2 недели.

Здание находится на улице Одоевского, 10. До 2011 года в нем работал стационар. Затем помещение использовалось как складское.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров