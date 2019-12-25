Вьетнам и Петербург договорились о совместном развитии медицинского туризма

Такое сотрудничество стало логическим развитием Первого Вьетнамо-Российского форума народной дипломатии, который прошёл в Ханое в сентябре 2025 года и был посвящён 75-летию установления дипломатических отношений между государствами.

Петербург и Вьетнам пришли к соглашению о совместном продвижении медицинского туризма, о чём сообщили в пресс-службе Комитета по развитию туризма города.

Документ, подписанный в Ратуше, предполагает создание комфортных условий для пациентов из Вьетнама, проведение общих информационно-пропагандистских акций, взаимное продвижение туристическо-медицинских предложений обеих сторон и активное участие в профильных выставочно-конгрессных мероприятиях.

Такое сотрудничество стало логическим развитием Первого Вьетнамо-Российского форума народной дипломатии, который прошёл в Ханое в сентябре 2025 года и был посвящён 75-летию установления дипломатических отношений между государствами.

Заключение договора предваряет крупную российскую бизнес-миссию медицинских организаций, планирующуюся в Хошимине в феврале 2026 года. Организаторы миссии — Комитет по развитию туризма, Комитет здравоохранения Петербурга и Российский экспортный центр — нацелены на демонстрацию потенциала отечественных клиник и санаториев, переговоры с местными турагентствами и медицинским сообществом и подписание соглашений о партнёрстве.

Город на Неве традиционно занимает ведущую позицию в российско-вьетнамском взаимодействии, заключив партнёрские договоры с пятью городами и регионами Вьетнама. Интеграция медицинского туризма идеально вписывается в общую стратегию расширения двустороннего взаимодействия.

По информации Агентства медицинского туризма, в прошлом году в Петербург за медицинской помощью приехали 183 гражданина Вьетнама. Чаще всего пользовались услугами стоматологии, родовспоможения, урологии, травматологии и пластической хирургии. Дополнительно 285 пациентов из Вьетнама лечились в частных онкологических центрах, преимущественно в НИИ им. Напалкова.

