Piter.TV поднялся в рейтинге самых цитируемых СМИ Петербурга и области

Рейтинг "Медиалогии" оценивает уровень авторитетности издания.

Компания "Медиалогия" 26 октября 2021 года опубликовала рейтинг медиаресурсов Петербурга и Ленинградской области за III квартал 2021 года. Piter.TV по-прежнему остается в топ-10 самых цитируемых СМИ.

Piter.TV в общем рейтинге городских СМИ поднялся на одну строчку вверх и оказался на седьмом месте. В лидерах рейтинга: "Фонтанка.ру", газета "Петербургский дневник", телеканал "Санкт-Петербург".

Рейтинг "Медиалогии" оценивает уровень авторитетности издания. При подсчетах не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

По итогам 2020-го года Piter.TV укрепил свои позиции в ТОП-10 самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленобласти и занял восьмое место.

Фото: Piter.tv