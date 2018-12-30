МЧС: 16 августа в Петербурге ночью и утром местами ожидается туман

Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в ГУ МЧС России по Петербургу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 16 августа в Петербурге ночью и утром местами ожидается туман.

Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Помните, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге. Будьте особо внимательны при проезде вблизи образовательных учреждений.

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Видео: Piter.tv