В Петербурге 10 сентября ветер усилится до 15-20 м/с

В прибрежных районах местами до 23 м/с.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 10 сентября в городе, начиная с 10-13 часов ожидается усиление западного, северо-западного ветра 15-20 м/с, во второй половине дня с 15-18 часов в прибрежных районах местами до 23 м/с.

При усилении ветра следует убрать все вещи с балкона и двора дома, закрыть окна. Машину лучше поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; также не стоит идти под сухими деревьями.

Аномально низкое давление ожидается в Петербурге 10 сентября.

Фото: Piter.TV