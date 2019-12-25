МЧС: во второй половине дня 5 июля ожидается повышение температуры до +30 градусов

Необходимо пить много жидкости, даже если нет чувства жажды.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 5 июля во второй половине дня местами ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов.

Рекомендации по питьевому режиму в периоды жаркой погоды и аномальной жары:

- "Обильное питье" означает потребление такого объема воды, который необходим для восполнения дефицита жидкости в организме примерно на 150%. То есть это около 2 литров жидкости, включая суп, чай, кофе, рисовый или вишневый отвар, квас.

- В жаркую погоду и во время аномальной жары необходимо пить, даже если нет чувства жажды.

- Избыточное питье чистой воды может привести к тяжелой гипонатриемии, чреватой такими осложнениями, как инсульт и летальный исход. Добавление в напитки хлорида натрия и других растворимых уменьшает потерю жидкости с мочой и облегчает восстановление водного баланса.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Ранее синоптик Михаил Леус предупредил, что в Петербурге в ближайшие дни ожидается свыше +30 градусов.

Фото: Piter.tv