Материнский капитал в России в 2025 году

На данный момент материнский капитал предоставляется и при рождении первого ребенка.

В следующем году в России увеличится сумма материнского капитала. С 1 февраля выплату проиндексируют на 7,3%. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Материнский капитал в 2025 году

Эта программа была запущена в 2007 году и предусматривала выплату денежных средств семьям при рождении второго ребенка. Сумма выплаты на тот момент составляла 250 тысяч рублей и индексировалась ежегодно в соответствии с инфляцией. На данный момент материнский капитал предоставляется и при рождении первого ребенка. Кроме того, были расширены возможности использования этих средств.

Сумма материнского капитала в 2025

Материнский капитал в 2025 году на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка – 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку на первого.

На что потратить материнский капитал в 2025

Материнский капитал можно использовать на следующие цели:

– Покупка жилья: средства могут быть направлены на приобретение жилой недвижимости, погашение ипотечного кредита или строительство дома.

– Образование детей: оплата обучения в образовательных учреждениях, включая дошкольные учреждения и высшие учебные заведения.

– Накопление пенсии матери: средства могут быть направлены на формирование накопительной части пенсии матери.

– Социальная адаптация детей-инвалидов: средства могут быть использованы на специальные товары и услуги для детей-инвалидов.

– Ежемесячная выплата: С 2023 года на любого ребенка до 3 лет можно оформить ежемесячную выплату из маткапитала. Она положена тем семьям, у которых средний доход на каждого меньше двух прожиточных минимумов на душу населения по региону. Выплата составит прожиточный минимум на ребенка в месяц и будет приходить на карту маме. Тратить выплату можно куда угодно, отчитываться не надо. До 2023 года такая выплата назначалась только на второго по счету ребенка, теперь — на любого.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion)