В Петербурге наладили производство газобетонного утеплителя

Его изготавливает компания "ЛСР.Стеновые" (Группа ЛСР).

О достижениях отечественных производителей пишет портал "Строительный Петербург".

Вес одного кубического метра утеплителя составляет около 200 кг. Благодаря этому монтаж нового материала можно вести без опоры на фундамент. Несмотря на легкость, он считается очень теплым. Утеплитель можно использовать при строительстве зданий из кирпича, газобетона, крупноформатной керамики и других стройматериалов.

Большая часть материалов, используемых при строительстве объектов элитного сегмента, также производится на Северо-Западе. Речь идет, например, о металлических квартирных дверях, облицованных панелью с отделкой под дерево с обеих сторон. Такие двери будут установлены для одного из объектов в Адмиралтейском районе. Алюминиевое металлокаркасное витражное остекление производится в Беларуси, но собирается на петербургском предприятии.

Также удалось добиться результатов в создании новых еврофракций гранитного щебня, он выпускается производственным комплексом "Гранит-Кузнечное" (ЛСР). Материал используется для дорожного строительства, например, применялся при реконструкции трассы "Скандинавия".

Фото: Piter.tv, комитет по строительству