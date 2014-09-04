Матчи второго этапа Всероссийских соревнований по футзалу "Золотая лига" среди студентов состоялись в Петербурге

Первый поединок завершился победой хозяев поля над соперниками из Карелии со счётом 12:5.

Студенты из Петербурга приняли участие во втором этапе всероссийских состязаний по футзалу "Золотая лига". Соревнования проводились в спортивном комплексе Калининского района, где коллектив Университета промышленных технологий и дизайна, выигравший турнир в прошлом сезоне, играл в группе A с командами Московской сельхозакадемии, Петрозаводского госуниверситета (республика Карелия) и Северным Арктическим университетом (Архангельская область). Об этом пишет "Петербургский дневник".

Первый поединок завершился победой хозяев поля над соперниками из Карелии со счётом 12:5. В следующей встрече петербуржцы добились ничьей с московской командой, сыграв 3:3. Третьему матчу противостояния с арктическими студентами предшествовала интрига: победа была добыта за счёт точного удара с пенальти за две секунды до финального свистка – 3:2. В итоге студенты Петербурга заняли первую строку в таблице группы и вышли в финал, который пройдёт в Волгограде с 2 по 8 апреля.

Как заметил координатор футбольных турниров Российского футбольного союза Владимир Коваленко, "Золотая лига" отличается высочайшим уровнем мастерства и организацией, позволяя двум профессионалам играть в каждой команде, что повышает общую интенсивность матчей. Студент сборной СПбГУПТД Данила Коровкин отметил, что успеху сопутствовали травмы игроков, но они сумели мобилизоваться и добиться победы в финале серии.

Фото: ВКонтакте / Футбольный клуб СПбГУПТД (ГУТИД)

