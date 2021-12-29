В Тихвине мать душила годовалого сына подушкой и кричала, что он ей не нужен

В Ленобласти мать пыталась задушить годовалого сына подушкой. Об этом 7стало известно Piter.tv
Инцидент произошёл вечером 10 февраля в Тихвине. Мальчика госпитализировали в девятом часу вечера. У него зафиксировали осаднение на груди, спине и бёдрах. О случившемся заявил старший 18-летний ребенок. Он сообщил, что его мама в состоянии алкогольного опьянения начала душить малыша и кричать, что он ей не нужен.
Женщину задержали и временно поместили в под стражу.
Фото: Piter.tv
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