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В Тихвине мать душила годовалого сына подушкой и кричала, что он ей не нужен
Сегодня, 10:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Тихвине мать душила годовалого сына подушкой и кричала, что он ей не нужен

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Женщину задержали и временно поместили в под стражу. 

В Ленобласти мать пыталась задушить годовалого сына подушкой. Об этом 7стало известно Piter.tv

Инцидент произошёл вечером 10 февраля в Тихвине. Мальчика госпитализировали в девятом часу вечера. У него зафиксировали осаднение на груди, спине и бёдрах. О случившемся заявил старший 18-летний ребенок. Он сообщил, что его мама в состоянии алкогольного опьянения начала душить малыша и кричать, что он ей не нужен.

Женщину задержали и временно поместили в под стражу. 

Фото: Piter.tv

Теги: душила, ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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