В Тихвине мать душила годовалого сына подушкой и кричала, что он ей не нужен

Женщину задержали и временно поместили в под стражу.

В Ленобласти мать пыталась задушить годовалого сына подушкой. Об этом 7стало известно Piter.tv

Инцидент произошёл вечером 10 февраля в Тихвине. Мальчика госпитализировали в девятом часу вечера. У него зафиксировали осаднение на груди, спине и бёдрах. О случившемся заявил старший 18-летний ребенок. Он сообщил, что его мама в состоянии алкогольного опьянения начала душить малыша и кричать, что он ей не нужен.

Женщину задержали и временно поместили в под стражу.

Фото: Piter.tv