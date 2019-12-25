Петербургский пенсионер отдал за ремонт посудомойки 62 тысячи рублей. Техника так и не заработала

Подозреваемый мастер 8 сентября был задержан.

Петербуржца задержали по подозрению в обмане пенсионера. Пожилой мужчина заплатил мастеру 62 тысячи рублей за починку посудомоечной машины, которая по факту оказалась не отремонтирована. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицейским 68-летний пенсионер рассказал, что 19 августа к нему пришёл представитель фирмы бытовой техники, чтобы отремонтировать посудомоечную машину. За работы специалист взял 62 500 рублей и рекомендовал 2 дня не включать технику. Через два дня пенсионер при включении посудомойки понял, что она по-прежнему неисправна. Мастер на телефонные звонки не отвечал, фирма, в которой был оформлен заказ, разбираться в данной ситуации отказалась. Следователями 7 сентября было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Подозреваемый мастер 8 сентября был задержан, позднее его отпустили под обязательно о явке.

Ранее троих петербуржцев задержали по подозрению в краже 4 млн рублей у мужчины.

Фото: pxhere.com