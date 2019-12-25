Троих петербуржцев задержали по подозрению в краже 4 млн рублей у мужчины

Двое из них ранее были судимы.

Петербуржца избили у входа в его квартиру, украли 4 миллиона рублей и iPhone 13 Pro Max. Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемых. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел 6 сентября у входа в квартиру на Планерной улице. Уже 8 сентября были задержаны подозреваемые: 27-летний петербуржец (в 2013 году был оштрафован за приобретение наркотиков); ранее не судимый 30-летний петербуржец; 25-летний уроженец Петербурга, судимый неоднократно за грабеж.

Фото: Piter.tv