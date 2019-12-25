На Планерной петербуржца избили при входе в квартиру и украли 4 млн рублей

Также заявитель лишился iPhone 13 Pro Max.

Петербуржца избили у входа в его квартиру и украли 4 миллиона рублей и iPhone 13 Pro Max. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию вечером 6 сентября обратился 30-летний петербуржец, проживающий на Планерной улице. Он сообщил, что при входе в квартиру на него напали 3-4 человека, избили, украли деньги из квартиры.

Установлено, что неизвестные, применив физическую силу, втолкнули входившего заявителя в свою квартиру, откуда похитили 4 миллиона рублей, и iPhone 13 Pro Max. Сумма ущерба составляет 4 135 000 рублей.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело, преступники разыскиваются.

Ранее пенсионерка из Колпино перевела "сотрудникам Центробанка" 1,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv