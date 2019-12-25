Пенсионерка из Колпино перевела "сотрудникам Центробанка" 1,5 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Колпино пенсионерка перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 70-летняя жительница Колпино. Она сообщила, что 5 сентября ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Центрального банка, сообщил о том, что на её имя неизвестные пытаются оформить кредит. Неизвестный сообщил, что для предотвращения данных действий ей необходимо перевести денежные средства на безопасный счет.

Пенсионерка перевела на неизвестный счет 1 595 000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Стрельне пенсионерка под воздействием мошенников продала квартиру и перевела им 8,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv