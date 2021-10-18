Шеф-повар петербургского ресторана научил школьников готовить итальянскую пасту

В "Центре образования "Кудрово" 15 октября прошло просветительское мероприятие под названием "Вместе за одним столом. Культура праздничной трапезы в национальных и религиозных традициях".

В "Центре образования "Кудрово" 15 октября прошло просветительское мероприятие под названием "Вместе за одним столом. Культура праздничной трапезы в национальных и религиозных традициях". Дети, прибывшие из стран СНГ совместно с российскими учениками познакомились с традиционными блюдами разных стран. Шеф-повар петербургского ресторана Il Lago dei Cigni провел мастер-класс в рамках третьего этапа программы социокультурной адаптации детей мигрантов.

В нашей школе проводится много мероприятий, мы открыты для различных партнеров. У нас обучаются дети разных национальностей из разных стран, поэтому мы создаем условия для их адаптации. Чем быстрее они приспособятся к российской действительности, тем они будут счастливее и успешнее. Игорь Соловьев, директор "Центра образования "Кудрово"

Школьники узнали о традиционных национальных праздниках и о значении трапезы в христианстве, исламе, иудаизме. Затем они приняли участие в мастер-классе по приготовлению итальянской пасты.

Всеобщий труд всегда объединяет, и труд руками. Если мы детям будем давать вот такие задания, видите, с каким интересом они все это делают, это хорошее доброе дело. Мы ни в коем случае не должны исключать работу руками. Чем больше мы работаем руками, тем больше у нас работает голова. Дмитрий Трушкин, шеф-повар ресторана Il Lago dei Cigni

Мы делали вкусные блюда, которые похожи на пельмени . И к нам пришел сам директор делать с нами это блюдо. Мне понравилось. Много детей пришло, и они помогают. Это круто. Мне очень нравится готовить. Джоанна, ученица 4 класса "Центра образования "Кудрово"

Этот совместный проект Правительства Ленобласти и "Единого миграционного центра" компании "Бронка Групп", стартовал еще весной 2020 года. К работе над программой привлечены специалисты РГПУ им. А.И. Герцена и Государственного музея истории религии.

Все мероприятия состоят из информационной просветительской части. Мы даем детям культурный, исторический срез. И обязательно интереактиная часть. Дети – есть дети, знания лучше усваиваются и сам процесс адаптации здорово происходит через такие мероприятия, как кулинарный мастер-класс. Где все дети чувствуют себя свободно, и от ярких впечатлений закрепляются полученные знания. Елизавета Кизыма, сотрудник отдела по связям с общественностью Государственного музея истории религии

Государственный музей истории религии подготовил комплекс просветительских мероприятий. Они включают в себя автобусные и пешеходные экскурсии, посещение музеев, проведение мастер-классов и специализированных занятий.

Цель программы – обучение младших школьников из стран СНГ русскому языку, культуре и истории, а также этическим нормам поведения в российском обществе.

Видео: Piter.tv