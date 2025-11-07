  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:17
159
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Красном Селе произошло ДТП с участием трех машин

0 0

Виновником аварии оказался водитель серебристой "легковушки".

В Красном Селе в Петербурге произошло массовое ДТП. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Как рассказали в tg-канале "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село", накануне вечером на перекрестке проспекта Ленина и Гвардейской улицы столкнулись три машины. Виновником аварии оказался водитель серебристой "легковушки", который не смог соблюсти необходимую дистанцию и влетел в красную иномарку, после в первую врезался каршеринг. Один из автомобилей почти сразу покинул место происшествия, двое остались. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, сотрудники полиции начали проверку.

Ранее на Piter.TV: с 1 по 4 ноября в Ленобласти произошло 318 ДТП, пострадали 15 человек. 

Видео, фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село 

Теги: дтп, красное село
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии