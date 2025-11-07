В Красном Селе произошло ДТП с участием трех машин

Виновником аварии оказался водитель серебристой "легковушки".

В Красном Селе в Петербурге произошло массовое ДТП. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как рассказали в tg-канале "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село", накануне вечером на перекрестке проспекта Ленина и Гвардейской улицы столкнулись три машины. Виновником аварии оказался водитель серебристой "легковушки", который не смог соблюсти необходимую дистанцию и влетел в красную иномарку, после в первую врезался каршеринг. Один из автомобилей почти сразу покинул место происшествия, двое остались.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, сотрудники полиции начали проверку.

Ранее на Piter.TV: с 1 по 4 ноября в Ленобласти произошло 318 ДТП, пострадали 15 человек.

Видео, фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село