С 1 по 4 ноября в Ленобласти произошло 318 ДТП, пострадали 15 человек
Сегодня, 14:46
А в Петербурге зафиксировали свыше 1 тыс. аварий.

В период с 1 по 4 ноября в Ленобласти произошло 318 аварий. Случилось 12 ДТП с пострадавшими, в них травмы получили 15 человек. Один погиб, сообщили в Госавтоинспекции по региону. 

А в Петербурге зафиксировали свыше 1 тыс. ДТП (32 с пострадавшими). Ранены 39 человек, в их числе пятеро детей. Погиб также один пострадавший. 

В частности, накануне возле станции метро "Площадь Мужества" 21-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с полицейской машиной Haval, после чего – с трамваем. В больницу в состоянии средней степени тяжести доставили управлявших "легковушками". 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП, Картина дня,

