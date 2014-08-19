С 1 по 4 ноября в Ленобласти произошло 318 ДТП, пострадали 15 человек

А в Петербурге зафиксировали свыше 1 тыс. аварий.

В период с 1 по 4 ноября в Ленобласти произошло 318 аварий. Случилось 12 ДТП с пострадавшими, в них травмы получили 15 человек. Один погиб, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

А в Петербурге зафиксировали свыше 1 тыс. ДТП (32 с пострадавшими). Ранены 39 человек, в их числе пятеро детей. Погиб также один пострадавший.

В частности, накануне возле станции метро "Площадь Мужества" 21-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с полицейской машиной Haval, после чего – с трамваем. В больницу в состоянии средней степени тяжести доставили управлявших "легковушками".

Фото: Piter.TV