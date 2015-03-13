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Иномарка перевернулась после столкновения с грузовиками на КАД

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На место приехала карета скорой помощи.

Днем 31-го января легковой автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП с большегрузами на КАД. Авария произошла в районе развязки кольцевой автодороги с проспектов Косыгина, сообщили очевидцы. 

По информации "Фонтанки.ру", участниками ДТП стали два грузовых авто и один легковой. По предварительным данным, пострадал один человек.

Пользователи пожаловались на серьезные пробки на этом участке. На данный момент затора нет. 

Видео и фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: дтп, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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