Иномарка перевернулась после столкновения с грузовиками на КАД

Днем 31-го января легковой автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП с большегрузами на КАД. Авария произошла в районе развязки кольцевой автодороги с проспектов Косыгина, сообщили очевидцы.
По информации "Фонтанки.ру", участниками ДТП стали два грузовых авто и один легковой. По предварительным данным, пострадал один человек.
Пользователи пожаловались на серьезные пробки на этом участке. На данный момент затора нет.
Видео и фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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